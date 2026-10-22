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Черна гора е най-близо до Евросъюза и цели членство през 2028 година
Лидерите на Западните Балкани се събират днес в Черна гора, за да обсъдят бъдещото разширяване на Европейския съюз. Срещата ще бъде открита от германския канцлер Фридрих Мерц и черногорския премиер Милойко Спаич. България ще бъде представена от вицепремиера Атанас Пеканов.
Сред основните теми са ускоряването на европейската интеграция, икономическото сътрудничество и сигурността в региона. На една маса ще седнат и премиерите на Сърбия и Косово, въпреки продължаващото напрежение между двете страни.
Европейската комисия предложи промени в процеса на приемане на нови държави в ЕС
Домакинът – Черна гора, е най-напредналият кандидат за членство в Евросъюза и се стреми да се присъедини през 2028 година. В разговорите ще участва и еврокомисарят по разширяването Марта Кос.Редактор: Цвета Лазаркова
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