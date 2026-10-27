Близо шест от всеки десет полицейски теста за наркотици, направени на хора, арестувани по подозрение в домашно насилие във Великобритания, са отчели наличие на кокаин. Данните обхващат периода от юли 2025 г. до юни 2026 г. и са предоставени на британския вестник „Гардиън“ от Министерството на вътрешните работи. Резултатите обаче не обхващат всички арестувани, тъй като част от проверките са извършени при предварителни съмнения за употреба на наркотици. Те съвпадат с пилотно проучване от 2023 г., според което 59% от заподозрените в домашно насилие са дали положителни проби за кокаин или опиати.

Разследване на „Гардиън“ свързва нарастващата употреба на кокаин във Великобритания не само с домашното насилие, но и с други престъпления, сред които нападения и опасно шофиране. Наркотикът присъства и в разследвания на няколко убийства на жени през последните години. Сред тях е случаят с 45-годишната Виктория Томас от Кардиф, майка на две деца, която е била удушена от съпруга си Алквин Томас на 19 август 2024 г. Малко преди убийството той е бил заснет от видеонаблюдение да употребява кокаин. По данни, цитирани от изданието, мъжът бил склонен към спорове и с променливо настроение.

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Друг трагичен случай е убийството на 32-годишната Изи Найт, извършено на 13 юни 2025 г. от съпруга ѝ Пол Найт в дома им в Нортхамптъншир. По време на престъплението двете им дъщери спели на горния етаж. В бележка мъжът посочил като причина за действията си „пристрастяването си към кокаин и харченето на пари, които нямам“. И Алквин Томас, и Пол Найт са осъдени на доживотен затвор.

Пред „Гардиън“ жена разказва и за собственото си преживяване с бивш партньор, чието поведение според нея се променяло драстично след употреба на кокаин. Той ставал подозрителен и агресивен, обвинявал я, че крие информация от него или общува с други мъже, а след това я подлагал на тежко физическо насилие. Полицията е посещавала общия им дом около 19 пъти. Жената обаче признава, че често прикривала употребата на наркотика от партньора си, тъй като самата тя също го употребявала.

Данните очертават тревожно съвпадение между употребата на кокаин и случаи на домашно насилие, но сами по себе си не доказват, че наркотикът е причината за агресията във всеки отделен случай. Ограничението е съществено и заради начина, по който са подбирани част от тестваните. Въпреки това резултатите поставят въпроса доколко употребата на наркотици трябва да бъде отчитана при оценката на риска от домашно насилие и при мерките за защита на пострадалите.

Редактор: Ралица Атанасова