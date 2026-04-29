Европейският съюз трябва да намали свръхзависимостта си от вносни изкопаеми горива и да се фокусира върху чисти енергийни източници. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред в обръщение към Европейския парламент по повод енергийната криза.

Тя допълни, че Брюксел би желал примирието в Иран и Ливан да се задържи, а в региона да бъдат възстановени мира и стабилността чрез дипломатически средства. Въпреки това Фон дер Лайен предупреди, че последствията от войната могат ще продължат дълго, след като тя е приключила - месеци и дори години.

"Това е втората енергийна криза в рамките на четири години. И урокът трябва да бъде много ясен. Свръхзависимостта ни от вносни изкопаеми горива ни прави уязвими. Така че пътят напред е очевиден. Трябва да намалим свръхзависимостта си от вносни изкопаеми горива и трябва да увеличим местните си, достъпни и чисти енергийни доставки - от възобновяеми до ядрени - при пълно зачитане на технологичния неутралитет", заяви Фон дер Лайен.

