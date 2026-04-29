Европейският съюз ще отпусне първия транш от заема за Украйна. Това обяви председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен. Блокът ще даде на Киев 45 милиарда евро през 2026 година, като една трета от парите ще бъдат отпуснати за бюджетните нужди.

Останалата сума ще бъде насочена за отбрана, като първият пакет ще бъде за дронове на стойност около 6 милиарда евро.

