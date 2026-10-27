Звездата от новия медицински хит „Пит“ и легенда на „Спешно отделение“ Ноа Уайли официално е коронясан за най-сексапилния мъж на годината от списание People. На 55 години актьорът признава, че първоначално е мислел новината за шега, но именно подкрепата на съпругата му и домашният му чар са го изкачили на върха, пише People .

„Мислех, че това звучи като шега - и през ум не ми е минавало, че подобна чест може да бъде оказана на мен“, казва актьорът.

Ноа Уайли беше удостоен със звезда на Алеята на славата в Холивуд (СНИМКИ)

За негов късмет, 46-годишната Сара успяла да го убеди, че той наистина притежава качества за тази титла.

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„Тя смята, че съм добър човек и че типът мъж, баща и съпруг, който съм, си струва да бъде популяризиран“, казва той. „Помислих си: „Добре, щом казваш.“ Да не говорим, че „тя беше много доволна, че това говори добре и за нейния собствен вкус“, добавя той.

Редактор: Цветина Петрова