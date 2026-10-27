Прокуратурата в Кочани, Северна Македония, предприема нови действия по разследване на предполагаеми корупционни практики, свързани с данъчните проверки в дискотека „Пулс“. Заведението стана място на една от най-тежките трагедии в страната, след като при пожар през март 2025 г. загинаха 62 млади хора, а над 200 бяха ранени.

В съда вече е внесен обвинителен акт срещу двама служители на данъчната администрация, заподозрени в получаване на подкуп. Обвинение е повдигнато и срещу трето лице, за което се предполага, че е предоставило парите. Случаят е свързан с контрола, упражняван от Службата за публични приходи върху дискотеката и дружества, свързани с нейната дейност, съобщи кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

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Паралелно с това прокуратурата е поискала да бъдат привлечени към наказателна отговорност още шестима души за предполагаеми нарушения при извършването на данъчни ревизии.

Според разследващите част от служителите са предупреждавали предварително проверяваните дружества за предстоящи инспекции, като по този начин са разгласявали служебна информация. Установени са и данни за предполагаемо подправяне на документи.

Прокуратурата твърди още, че нарушения, открити при проверки на свързаните с дискотеката фирми, умишлено не са били отразявани в официалните документи. В резултат на това не са били налагани предвидените санкции. Новите обвинения са свързани с дейността на данъчните органи и контрола върху дружествата около заведението, а не с прякото установяване на причините за смъртоносния пожар.

Редактор: Цветина Петкова