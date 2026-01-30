Главната прокуратура в Скопие внесе в съда обвинителен акт срещу 13 полицейски служители за „тежки престъпления срещу обществената безопасност“. Обвиненията са свързани с пожара от 16 март 2025 г. в дискотека „Пулс“ в Кочани, при който 63 души загубиха живота си, а 223 бяха ранени, предаде кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

Според акта в периода от 14 до 16 март 2025 г. обвиняемите са одобрили и изпълнили план за контрол на заведения за обществено хранене, без да проверят изцяло дали са спазени законовите разпоредби и процедурите за безопасност.

„По време на проверката в дискотеката не са взети подходящи мерки за защита на присъстващите, нито е предотвратено използването на недекларирани пиротехнически средства, което е довело до пожара. В допълнение са внесени обвинения срещу още 12 полицейски служители. Девет от тях са обвинени в злоупотреба със служебно положение при издаване на разрешения за дейността на обекта през 2022 и 2023 г. с цел имотна облага. Други трима са подведени под отговорност за вписване на неверни данни в служебни протоколи“, се казва в съобщението.

Прокуратурата е прекратила разследването срещу седем служители, тъй като е установено, че действията им нямат пряка връзка с пожара. Спряно е и производството срещу един починал полицай.

Паралелно в Кочани се води разследване срещу данъчни инспектори за подкуп, а в съда в Идризово продължава делото срещу 35 физически и три юридически лица, свързани с трагедията в „Пулс“.

Редактор: Мария Барабашка