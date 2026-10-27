Тринадесет компании, регистрирани в България, са сред дружествата, чиито финансови операции се проверяват в рамките на мащабно разследване за данъчни измами в Гърция. Сделките с тях надхвърлят 2 млн. евро, като властите в южната ни съседка се опитват да установят дали зад преводите стоят действителни търговски отношения. До момента са арестувани 59 души, а разследването обхваща над 400 компании и финансови операции в най-малко десет държави.

За предполагаем организатор на престъпната мрежа е сочен 57-годишният гръцки предприемач Ангелос Янакопулос, собственик на популярната верига пекарни „Хориатико“. Според разследващите той е изградил сложна структура от взаимосвързани дружества, чрез която са натрупвани значителни задължения към данъчните и осигурителните институции, а действителните лица зад бизнеса са оставали скрити.

Петима арестувани в Гърция за мащабна измама със стоки от България

Особено внимание гръцките власти отделят на търговските взаимоотношения с 13 дружества, регистрирани у нас. Общата стойност на установените операции с тях надхвърля 2 млн. евро. Разследващите проверяват дали преводите са свързани с реални доставки на стоки и услуги, или са използвани за документиране на фиктивни сделки.

Присъствието на тези дружества в разследването не означава, че срещу тях са повдигнати обвинения или че е установено участие в престъпна дейност. На този етап гръцките власти изясняват характера на финансовите им отношения с проверяваните компании.

Разследването разкрива финансова мрежа, чиито операции се простират далеч извън Гърция. Според публикуваната информация стотици милиони евро са преминавали през банкови сметки в различни европейски държави.

47 от проверяваните дружества вероятно са използвали сметки в Ирландия, а други около 20 са поддържали отношения с базирана в Люксембург банка, специализирана в международните разплащания.

Сред операциите, привлекли вниманието на разследващите, е превод на 1,5 млн. евро от гръцка компания към банкова сметка в Лондон през август 2025 г. Проверява се и трансфер на 2,6 млн. евро от кипърско дружество към Гърция през 2021 г., предназначен за покупката на недвижим имот на остров Миконос. Установени са и финансови взаимоотношения за над 1 млн. евро с румънски компании, повече от 350 000 евро с дружества в Нидерландия и около 450 000 евро с фирма в Белгия.

Проверките обхващат още сделки за над 1 млн. евро с италианско дружество и операции на обща стойност приблизително 1,2 млн. евро с три компании във Франция.

Европрокуратурата разследва схема за ДДС измами за близо 47 млн. евро с фирми от България, Гърция, Кипър и Чехия

За да проследи движението на средствата, гръцката полиция вече е поискала международна правна помощ. Целта е да бъдат установени действителните собственици на чуждестранните дружества, хората, открили банковите им сметки, както и документите, използвани при регистрацията им във финансовите институции.

Според разследващите организацията е функционирала най-малко от 2016 г. В основата на предполагаемата схема стояло последователното създаване и използване на дружества, управлявани формално от подставени лица.

Тези компании натрупвали данъчни и осигурителни задължения, след което прекратявали дейността си. На тяхно място се появявали нови юридически лица, които често продължавали да работят на същите адреси, със същите служители и под познатите търговски марки. По този начин, според гръцките власти, бизнесът продължавал да функционира, докато задълженията към държавата оставали в дружества, от които събирането им било затруднено.

Разследващите предполагат, че в организацията са участвали счетоводители, формални управители и други подставени лица, чрез които действителните организатори са прикривали ролята си. Проверките на гръцката данъчна администрация и осигурителните институции са установили просрочени задължения за близо 77 млн. евро. След начисляването на лихви, санкции и допълнителни суми общият размер достига приблизително 95,6 млн. евро.

Полицейска операция в Атина разкри мащабна измамна схема за 33 млн. евро

Говорителят на гръцката полиция Константия Димоглиду потвърди, че разследването обхваща повече от 400 компании. Сред 59-те задържани има хора, за които се предполага, че са били използвани като формални собственици на дружества. В отделни случаи са установени и фиктивни самоличности. На арестуваните са повдигнати обвинения за участие в престъпна организация, данъчни измами, документни престъпления и пране на пари. Разследващите проверяват и данни за други предполагаеми престъпни дейности.

Редактор: Цветина Петкова