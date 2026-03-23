Полицейска операция срещу организирана схема за финансови измами, доведе до ареста на 22-ма души. Според информация на “Катимерини”, случаят е свързан с щети от 22 млн. евро за Единния орган за социално осигуряване (EFKA) и още 11 млн. евро за гръцката държава.

Задържаните, сред които бизнесмени и предполагаеми подставени лица, включително двама бивши участници в риалити предавания, са използвали фиктивни компании и фалшиви фактури, за да укриват данъци и да избегнат плащането на социални осигуровки.

Заподозрените създавали фирми-фантоми, които формално наемали служители, но реално не внасяли дължимите осигуровки.

Освен това групата е генерирала печалби чрез дейността на тези компании.Според властите разкритата схема е сред най-големите измами в социалното осигуряване в последните години.

