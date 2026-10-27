Албанският премиер Еди Рама категорично отхвърли призивите за оставката си на фона на продължаващите протести в страната. Той заяви, че правителствата се сменят чрез избори, а не чрез насилие, и обвини част от демонстрантите в опити за политически натиск чрез разрушения и нападения срещу обществени сгради.

Рама подчерта, че възнамерява да изпълни мандата, получен на парламентарните избори през 2025 г., и да продължи усилията за присъединяване на Албания към Европейския съюз. По думите му исканията за оставка са легитимна част от демократичния процес, но не могат да бъдат налагани със сила.

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„В една демокрация правителствата се сменят чрез избори, а не с коктейли „Молотов“, заяви албанският премиер. Той допълни, че няма да се откаже от отговорностите си само защото според него малка група протестиращи смята подпалването на страната за най-краткия път към властта.

Рама призна, че недоволството на младите хора от състоянието на образованието, корупцията, високите разходи за живот и ограничените икономически възможности има реални основания. Той увери, че правителството подготвя конкретни мерки за преодоляване на тези проблеми, като в проектобюджета за 2027 г. се предвижда допълнителна подкрепа за семействата, обществените услуги и студентите.

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Премиерът заяви още, че е поканил студентите и университетските преподаватели на открит диалог и е готов да разгледа всяко сериозно предложение, включително от най-острите критици на управляващите.

Същевременно Рама направи разграничение между младежите, настояващи за по-добро бъдеще, и групите, които според него използват насилието като средство за политическо въздействие. Той обвини маскирани демонстранти в хвърляне на коктейли „Молотов“, нападения срещу държавни институции и увреждане на частна собственост. Според премиера сред участниците в подобни действия има и лица, които той свързва с движението „Антифа“.

По отношение на исканията за по-решителна борба с корупцията Рама подчерта, че разследването и преследването на корупционни практики са от компетентността на независимите съдебни институции, а не на групи, прибягващи до насилие и претендиращи, че представляват цялото младо поколение.

Албанският премиер потвърди, че правителството ще продължи да работи за европейската интеграция на страната, като същевременно се стреми да отговори на основателните обществени искания и да гарантира защитата на гражданските права.

Изявленията му идват на фона на продължаващото политическо напрежение в Албания, където студентските протести срещу корупцията, разходите за образование и поскъпването на живота прераснаха в по-широко недоволство от управлението. Демонстрациите в Тирана бяха съпътствани от сблъсъци с полицията и случаи на увреждане на обществена и частна собственост.

Редактор: Цветина Петрова