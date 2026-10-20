Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Демонстрантите настояват за оставката на премиера Еди Рама
Протести и сблъсъци имаше за седми пореден ден в центъра на албанската столица Тирана. Демонстрантите настояват за оставката на премиера Еди Рама, когото обвиняват в корупция. Недоволството им се подхранва от липсата на работни места и ниските стандарти в образованието.
За поредна вечер в понеделник протестиращите хвърляха камъни и предмети срещу полицията, разбиха витрини на магазини и се нахвърлиха върху правителствени сгради и банки. В неделя албанският премиер Еди Рама отхвърли призивите да подаде оставка и заяви, че уличните протести представляват заплаха не за неговото правителство, а за надеждите на Албания да се присъедини към европейския съюз.
Мащабен антиправителствен протест срещу корупцията в Албания (ВИДЕО+СНИМКИ)
„Еди Рама се опитва да овладее ситуацията със сила. Чрез насилие. Но тази ситуация – икономическото, социалното и политическото недоволство на преобладаващото мнозинство от албанското население – изисква само един вид отговор, а именно политически отговор: Еди Рама трябва да подаде оставка”, категоричен беше представителят на опозицията Арлинд Кор.
„Еди Рама е на власт вече 14 години. Има хиляди причини той да си ходи… На първо място, живеем в най-бедната страна в Европа с най-високите цени. Едва успяваме да изкараме до края на месеца. А много студенти живеят в мизерни условия”, подчерта Алиса Брахо.
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