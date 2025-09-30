Снимка: iStock
Фокусът на прожекциите е върху човешките права
До 5-ти октомври за шеста поредна година ще можем да бъдем съучастници на Международния филмов фестивал Sofia DocuMental, първата българска платформа за документално кино с акцент върху човешките права. Фестивалът предизвиква диалози чрез визуални истории, които разкриват невидимото и предлагат огледало на нашето време.
Една от прожекциите тази година е „Животът ти без мен“, филм за децата, които не могат да живеят без своите майки.
Пиар експертът Надежда Московска и режисьорът на „Животът ти без мен” гостуваха в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS. Те призоваха всички почитатели на филмите да разгледат програмата на фестивала онлайн и да посетят завладяващите прожекции.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
