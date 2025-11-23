„Аз съм романтик. Вярвах, че мога да правя света по-добър през правото. Оказа се, че моите представи за морал и справедливост не оцеляват в тази система“, каза програмният директор на „Киномания” Христо Христозов в студиото на „На фокус”.

„Киното се появи естествено – като живот, страст и начин да разказваме истории“, допълни той.

Нежността като новия пънк

Това издание на „Киномания” е обединено от мотото „Нежността е новият пънк“ – концепция на Борис Десподов, автор на фестивалния клип.

„Бунтът на нежността е нашият отговор на агресията, цинизма и разрушителността. Нежността е уязвимост, автентичност и способност да видим другия“, обясни Христозов.

Филмите, които разтърсиха публиката

Още в първите дни впечатление направи „Мъртва хватка“ на Гъс Ван Сант – режисьорът, станал световно известен с „Добрият Уил Хънтинг“. Филмът разглежда отчаянието на човек, станал жертва на финансови измами, който търси не отмъщение, а достойнство.

Паралелно с това върви и „Хамнет“ на носителката на „Оскар“ Клои Жао. История за болката, творчеството и личната трансформация – със забележителните Джеси Бъкли и Пол Мескал.

Не липсват и скандинавски заглавия – като „Последният викинг“, с Мадс Микелсен, който тази година отбелязва 60 години.

„Скандинавците могат да говорят за важните неща чрез абсурд, хумор и дълбочина. Това е кино, което обезоръжава агресията“, посочи Христозов.

Публиката – все по-млада и все по-заинтересована

Христозов отбелязва ясна тенденция: „Младите хора се връщат към класическото кино. Категорично. Все повече гледат смислени, трудни филми – без пуканки“.

Той разказа и за силния екип, който стои зад Киномания и кино „Одеон“, и подчерта, че оцеляването на арт киното – в България и в света – е възможно само благодарение на страстта на хората, които го правят.

Какво предстои

Фестивалът продължава с 55 филма, включително две премиери, озаглавени „Мечти“ – едната норвежка, отличена със „Златна мечка“, другата – с Джесика Частейн в главната роля.

„Киното не е оцеляване. То е живот. И вдъхновение“, завърши Христозов.

Редактор: Румен Лозанов