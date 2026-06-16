Най-малко осем души бяха убити днес в Украйна при руски удари, съобщиха местните власти, цитирани от „Франс прес”. Агенцията отбелязва, че атаките са били извършени на фона на опитите на Киев и западните му съюзници да засилят натиска върху Москва да бъде сложен край на войната.

В град Никопол в Днепропетровска област, Източна Украйна, руските сили атакуваха с дронове мирни граждани, „вървящи по пътя”. При нападението бяха убити трима души, включително 87-годишна жена и 51-годишният ѝ син, съобщи ръководителят на регионалната администрация Олександър Ганжа в профила си в Telegram.

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В Славянск – една от ключовите позиции, все още контролирани от Украйна в източната Донецка област, която Москва иска напълно да завладее – при руски обстрел срещу жилищни и индустриални райони бяха убити две жени, съобщи кметът Вадим Лях.

По думите му най-малко шестима други граждани са били ранени. При руските атаки с въздушни бомби и ракети са повредени над 70 къщи.

В южната Херсонска област мъж беше убит от руски дрон в село Виривка, а друг загина при атака с дрон срещу микробус в град Херсон. При това нападение са ранени и други четирима души, съобщи регионалната прокуратура. Оттам добавят, че още 12 души са пострадали при различни атаки в областта.

От началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г. са убити най-малко 16 126 мирни граждани, а 46 590 са ранени, сочат последните данни на ООН, публикувани през май.

Над 13 200 от убитите са загубили живота си в райони, контролирани от Киев, а над 2850 – в райони, окупирани от руските сили.

Редактор: Мария Барабашка