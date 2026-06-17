За мнозина екстремните спортове са символ на свобода, смелост и желание да преминеш собствените си граници. Те дават усещане за живот, което трудно може да бъде сравнено с нещо друго. Но зад зрелищните кадри и рекордните постижения често се крие сурова истина – един миг невнимание, техническа повреда или неблагоприятно стечение на обстоятелствата могат да се окажат фатални.

През последните десетилетия светът стана свидетел на редица трагедии, които шокираха обществото и поставиха на дневен ред въпроса доколко опасен може да е човешкият стремеж към адреналин. От бънджи и парашутни скокове до изкачвания на най-високите върхове на планетата - някои инциденти остават завинаги в историята.

⇒ Трагедията, която потресе България

Сред най-тежките инциденти у нас през последните години е смъртта на осемгодишно момче по време на парасейлинг край Несебър през август миналата година.

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Детето летяло над морето заедно с майка си, когато настъпил фаталният инцидент. Момчето падна от десетки метри височина след проблем със системата за обезопасяване. Независимо от бързата реакция на спасителните екипи, животът му не бил спасен. Случаят предизвика национален отзвук и доведе до проверки на подобни туристически атракции по цялото българско Черноморие.

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⇒ Жената, която оцеля след скъсване на бънджи въже

На 31 декември 2011 г. австралийката Ерин Лангворти решава да посрещне Нова година с бънджи скок от моста над водопадите Виктория между Замбия и Зимбабве. При падането въжето се къса и тя полита към бурните води на река Замбези от над 100 метра височина. Ударът във водата е сравним с такъв в бетонна повърхност. Въпреки това, младата жена успява да изплува, докато около нея има силни течения и крокодили.

Тя оцелява, но получава множествои травми. Случаят се превръща в едно от най-известните чудеса в историята на екстремните спортове.

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⇒ Скок без въже

Преди броени дни Бразилия беше разтърсена от инцидент, който мнозина определят като една от най-фрапиращите грешки в историята на скоковете с въже.

21-годишната студентка Мария Едуарда Родригес де Фрейтас участва в организиран rope jumping от мост. В последните секунди преди скока никой от инструкторите не забелязва, че тя не е свързана към основното въже. Мъжете просто я хвърлят от скалата. Младата жена пада свободно от около 40 метра височина и загива на място.

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Последвалото разследване води до обвинения срещу трима инструктори, заловени след като направили опит да избягат. Случаят предизвиква бурни реакции по света заради очевидния пропуск в процедурите за безопасност.

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⇒ Смъртта на легендата Анди Люис

Ден след ужасяващия инцидент в Бразилия екстремният свят губи един от най-разпознаваемите си атлети – американеца Анди Люис, известен като "Sketchy Andy".

Той става популярен със своите високорискови изпълнения по въжета, BASE jumping скокове и участия в шоу програми по цял свят. Загива по време на тандемен BASE jump в Юта заедно с друг скачач.

Разследването показва, че след скока парашутната система не функционира правилно. Двамата мъже падат от стотици метри височина.

⇒ Еверест - планината, която продължава да убива

През май 1996 г. най-високият връх в света става сцена на една от най-известните катастрофи в историята на алпинизма. Внезапна снежна буря връхлита десетки катерачи близо до върха. Осем души загиват само за едно денонощие. Сред жертвите са световноизвестните водачи Роб Хол и Скот Фишър.

Историята е увековечена в книгата Into Thin Air на журналиста и алпинист Джон Кракауер и по-късно е екранизирана в холивудския филм Everest. Into Thin Air Everest.

⇒ Смърт в „зоната на смъртта“

През 2019 г. светът видя шокиращи снимки на огромни опашки от алпинисти близо до най-високия връх на планетата. Поради недостиг на кислород и продължителен престой на височина над 8000 метра няколко души загинаха от изтощение и височинна болест.

Според експерти пренаселеността на маршрута е сред новите рискове пред алпинистите.

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⇒ Когато човек се превръща в птица

Уингсют полетите са сред най-зрелищните екстремни спортове. Атлетите скачат от скали или самолети със специални костюми, които им позволяват да се плъзгат във въздуха.

През 2003 г. австралийският спортист Дуейн Уестън загива при опит да прелети над моста „Роял Гордж“ близо до Каньон Сити в американския щат Колорадо. Инцидентът остава сред най-известните в историята на уингсют полетите.

⇒ Смъртоносният рекорд на BASE jumping

Според изследванията BASE jumping има една от най-високите смъртности сред всички спортове. Анализ на фаталните случаи показва, че рискът от смърт е десетки пъти по-висок от този при обикновения парашутизъм. Основните причини са:

• удар в скали;

• недостатъчно време за отваряне на парашута;

• човешка грешка;

• внезапни въздушни течения;

• неизправност на оборудването.

Името на този вид спорт идва от английските думи Building, Antenna, Span, Earth – четирите типа обекти, от които се извършват скоковете. За разлика от класическия парашутизъм, при BASE jumping височината е значително по-малка, което оставя на скачащия само няколко секунди за реакция при евентуален проблем.

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♦ Загинал руски екстремен спортист Валерий Розов

Един от най-известните фатални случаи при BASE jumping е този с легендарния руски алпинист Валерий Розов. През ноември 2017 г. той загива по време на скок от връх Ама Даблам в Непал. По информация на спонсора му и международни медии, по време на полета се е получил проблем с оборудването, който се оказва фатален.

Розов е известен с рекордните си скокове от някои от най-високите върхове на планетата, включително от склоновете на Еверест.

♦ Смъртоносен инцидент в Йосемити

През 2018 г. определяният за един от най-влиятелните катерачи и бейзджъмпъри на своето поколение - Дийн Потър (на 43 години), както и 29-годишният Греъм Хънт умират след удар в скалите на популярния масив Ел Капитан в американския парк "Йосемити". Разследването показва, че силни въздушни течения са ги отклонили от траекторията им секунди след скока.

♦ Фатален инцидент по време на състезание в Италия

През юни 2022 г. британският BASE jumper Дилън Морис Робъртс загива при скок от Монте Брентo в Северна Италия. Според разследването спортистът се е ударил в планински склон по време на полета и е получил травми, несъвместими с живота.

Снимка: gettyimages

⇒ Рали „Дакар“ – състезанието, което взима десетки жертви

От създаването си през 1978 г. легендарното рали е отнело живота на десетки хора, включително пилоти, навигатори, механици, журналисти и зрители.

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Сред най-тежките случаи е катастрофата на френския мотоциклетист Фабрицио Меони през 2005 г. Италианецът, двукратен победител в ралито, получава сърдечен арест след тежко падане по време на етап в Мавритания.

⇒ Свободното гмуркане и цената на една глътка въздух

Свободното гмуркане без кислородни бутилки е друг спорт, който всяка година отнема човешки животи.

Една от най-известните трагедии е смъртта на световната шампионка Наталия Молчанова през 2015 г. Рускинята, смятана за най-великата фрийдайвърка в историята, изчезва, докато дава частен урок по гмуркане край испанския остров Форментера. Тялото ѝ никога не е открито.

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⇒ Когато адреналинът се сблъска с реалността

Общото между всички тези случаи е, че жертвите са били хора с различен опит – от туристи, решили да опитат атракция за първи път, до световни шампиони и легенди на екстремните спортове.

Трагедиите показват, че няма система за безопасност, която напълно да елиминира риска. В света на адреналина понякога една секунда, един пропуснат карабинер или един порив на вятъра може да променят всичко.

Именно затова екстремните спортове продължават да предизвикват едновременно възхищение и страх – защото напомнят колко крехка може да бъде границата между триумфа и трагедията.

Редактор: Маргарита Стоянчева