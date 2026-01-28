Народното събрание въведе строги правила за атракционните услуги у нас. Повод за тях даде смъртоносният инцидент от миналото лято, когато дете загина след падане от парасейлинг в морето край Несебър.

Занапред всички, които предоставят подобни услуги, ще трябва да бъдат включени в публичен регистър, да осигуряват застраховка "злополука" за клиентите и да преминават редовни проверки от акредитирани органи. С новите правила се въвеждат задължителни планове за безопасност и обучение на персонала, както и за контрол на съоръженията преди пускането им в експлоатация. Нарушителите ще подлежат на глоби до 100 000 лв. и отнемане на регистрацията.

Министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов заяви, че това е първият закон, който цялостно регулира предоставянето на атракционни услуги. "Приемането на този закон ще позволи на България да изгради европейски модел на безопасност за всички атракционни дейности - от увеселителните паркове до въздушните и морските развлечения", каза Караджов пред депутатите.

