Проектът на Закон за безопасност на атракционите беше обсъден. Целта на текстовете е да се засили контролът върху този вид дейност, да се въведе ясна отговорност при проблем или инцидент и да се ограничи възможността деца под 14 години да ползват такъв тип съоръжения, ако не са придружени от възрастен.

Родителите на загиналото дете в Несебър: Това не е нелеп инцидент, а престъпна небрежност

Вниманието към тази тема беше изострено след трагедия с парасейлинг в Несебър през лятото. Тогава 8-годишно момче падна от парашут в морето и почина. Причините за трагедията все още са в процес на изясняване.