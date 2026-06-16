Израелски дронове атакуваха днес три автомобила в Южен Ливан, убивайки четирима души и ранявайки още няколко, съобщи ливанската новинарска агенция ННА, цитирана от „Ройтерс”.

Двама души са убити при двойния удар, като дрон е ударил кола в село Майфадун, след което е последвал втори удар, насочен срещу събралите се хора.

При друга атака с дрон срещу град Шукин бяха убити още двама души, уточнява агенцията.

Иран и САЩ с нов кръг преговори в петък в Швейцария

Сраженията в Ливан между Израел и подкрепяната от Иран групировка “Хизбула” намаляха, но не са напълно спрели след обявяването на споразумението за временно примирие между САЩ и Иран вчера.

През целия ден днес израелската армия нанасяше удари с дронове и ракетен и артилерийски обстрел в Южен Ливан, съобщи ННА, докато дронове летяха над столицата Бейрут. До момента няма коментар от израелската армия за докладваните удари.

Израелските военни продължават да окупират обширни територии в Южен Ливан, където изравниха със земята десетки села и принудиха населението им да се евакуира.

В изявление израелската армия заяви, че е прехванала ракети, изстреляни от „Хизбула” срещу район в Южен Ливан, където израелски войници са извършвали операция. Военните казаха също, че са унищожили пускова установка, от която са изстреляни някои от ракетите.

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Израелската армия съобщи, че е идентифицирала подозрителен автомобил на мястото, на което са действали военните и са произвели предупредителен изстрел срещу него, преди да извършат удара, за да „премахнат заплахата”.

По-рано днес иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че всяка израелска атака в Ливан би нарушила споразумението между страната му и САЩ.

Редактор: Ивета Костадинова