Лъвове от приют за големи котки във Великобритания се превърнаха в необичайни футболни оракули, като „предсказаха” резултатите от мачовете на Англия на Световното първенство. Животните, които бяха евакуирани от Украйна миналата година, участваха в специална игра, подготвена от гледачите им.

Пред лъвовете били поставени кутии с флаговете на държавите, срещу които Англия ще играе в груповата фаза. Лъвиците Амани и Лира избрали кутията на Англия пред тази на Хърватия, което според служителите означава победа за английския тим в първия мач. Мъжкият лъв Рори също „заложил” на успех на Англия срещу Гана. Изборът на животните се приема като символична прогноза за победителя във всеки двубой.

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Редактор: Мария Барабашка