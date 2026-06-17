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Амани, Лира и Рори избраха кутиите с английския флаг
Лъвове от приют за големи котки във Великобритания се превърнаха в необичайни футболни оракули, като „предсказаха” резултатите от мачовете на Англия на Световното първенство. Животните, които бяха евакуирани от Украйна миналата година, участваха в специална игра, подготвена от гледачите им.
Пред лъвовете били поставени кутии с флаговете на държавите, срещу които Англия ще играе в груповата фаза. Лъвиците Амани и Лира избрали кутията на Англия пред тази на Хърватия, което според служителите означава победа за английския тим в първия мач. Мъжкият лъв Рори също „заложил” на успех на Англия срещу Гана. Изборът на животните се приема като символична прогноза за победителя във всеки двубой.
Шок на Мондиала: Дебютантът Кабо Верде спря европейския шампион ИспанияРедактор: Мария Барабашка
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