Двама украински военни пилоти загинаха при инцидент с изтребител Су-24 в Хмелницка област, предаде ДПА, като се позова на изявление на украинските военновъздушни сили. Изтребителят се е разбил във вторник около 19:00 ч. местно време. "Причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват", пише в изявлението.

Хмелницка област се намира на около 160 км от границата с Молдова. Украйна се защитава срещу мащабната руска инвазия вече повече от четири години, а силите на Москва запазват значително превъзходство по въздух.

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Редактор: Дарина Методиева