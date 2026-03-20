Норвежката принцеса Мете-Марит изрази съжаление за връзките си с покойния финансист Джефри Епстийн.

Повод за реакцията ѝ станаха публикуваните от Министерство на правосъдието на САЩ документи по случая „Епстийн“, които разкриват контакти на финансиста с редица влиятелни личности по света, включително представители на норвежкия политически и обществен елит.

В интервю за NRK принцесата заяви, че е била „манипулирана и измамена“. „Разбира се, бих искала никога да не го бях срещала“, каза тя, коментирайки отношенията си с Епстийн.

Двамата са поддържали активна комуникация дори след като Епстийн се признава за виновен през 2008 г. по обвинения в сексуално престъпление. Документите сочат още, че контактите им са продължили в периода 2011-2014 г., а през 2013 г. принцесата е прекарала няколко дни в негов имот в Палм Бийч.

52-годишната Мете-Марит не е обвинена в извършване на престъпление, но по-рано тя публично се извини на крал Харалд V и кралица Соня.

Мете-Марит е съпруга на принц Хокон, престолонаследник на Норвегия.

Преди да стане част от кралското семейство има по-нетрадиционна биография за бъдеща принцеса - била е самотна майка и е живяла извън елитните среди, което първоначално предизвиква обществен дебат в страната.

През 2001 г. се омъжва за принц Хокон и става принцеса. Двамата имат две общи деца, а тя има и син от предишна връзка.

Появата на принцесата в случая „Епстийн“ предизвика и политически отзвук. Премиерът на Норвегия отправи публична критика, като настоя принцесата да даде пълни обяснения за връзките си. „Никога не съм виждала нищо незаконно“, подчерта Мете-Марит в интервюто.

