На тазгодишния Европейски конгрес по кардиология д-р Петър Калайджиев от болница ИСУЛ беше удостоен с едно от най-високите отличия в кардиологията – FEO на Европейското дружество по кардиология. Призът се присъжда на специалисти с доказан принос в науката и клиничната практика и лично беше връчен от президента на дружеството.

„Това отличие оценява не само научната работа и публикациите на кардиолога, но и възможността да участва активно в разработването на нови гайдлайни и терапии, които целят намаляване на сърдечно-съдовата смъртност в бъдеще,“ сподели д-р Калайджиев. Отличието дава и редица привилегии, включително пълен достъп до медицинска литература и ежегоден безплатен достъп до конгреса.

Професионалните интереси на д-р Калайджиев са насочени към връзката между съня и здравето на сърцето, като особено внимание отделя на сънната апнея и сърдечната недостатъчност. „Сънната апнея представлява спиране на дишането по време на сън, което води до спад на кислорода в кръвта и нарушава нормалните цикли на съня. Това води до хронична умора, повишен стресов хормон кортизол, покачване на пулса и кръвното налягане, като има директен негативен ефект върху сърдечносъдовата система“, обяснява той.

Д-р Калайджиев уточни, че симптомите често остават незабелязани. Те включват:

► хронична умора

► дневна сънливост

► хъркане

Партньорите често са тези, които насочват пациентите към специалист. Стандартната диагностика се извършва чрез полисомнография в болнични условия, но новите методи позволяват изследване и вкъщи чрез респиратори, които следят движението на въздуха, сърдечната дейност и нивото на кислород.

„Профилът на пациентите с обструктивна сънна апнея често включва наднормено тегло, затлъстяване в областта на корема, къс врат и двойна брадичка, но заболяването може да засегне и млади хора“, допълни специалистът. Той води и проект към Медицинския университет в София, който изследва едновременно сърдечна недостатъчност, обструктивна сънна апнея и хронични белодробни заболявания, с цел интегрирано лечение.

На въпрос за състоянието на сърцата на българите, д-р Калайджиев посочи, че основен проблем е липсата на здравна превенция. „Артериалната хипертония засяга почти всеки втори възрастен и заедно със захарния диабет и наднорменото тегло води до развитие на сърдечносъдови заболявания. Превенцията трябва да започне още от детска възраст чрез образование и здравословен начин на живот“, подчерта лекарят.

