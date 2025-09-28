Университетската спешна болница „Пирогов” отбелязва Световния ден на сърцето, който е на 29 септември, с профилактични прегледи на 28 септември. Те са насочени към хора, които са стентирани или вече са преживели инфаркт и се организират и реализират от екипа на Клиниката по кардиология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. Днес прегледите ще се проведат на територията на партерния етаж на кардиологията от 8 часа.

В студиото на „Събуди се” проф. Мария Миланова, която е началник на Клиниката по кардиология в най-голямата спешна болница у нас, даде съвети за какво да внимаваме и как да се грижим за сърцето.

„Всеки човек ежегодно трябва да минава на профилактичен преглед и да пуска базови лабораторни изследвания. Това е ключът към ранното откриване и контрол на сърдечно-съдовите заболявания“, подчерта професорът.

Според специалистите силните емоции, като тези около спортни събития, също влияят върху сърдечното здраве. „След премахването на стресовия фактор кръвното налягане обикновено се нормализира. При повтарящи се високи стойности задължително трябва да се потърси лекар“, обясни кардиологът д-р Димитър Валериев.

Проф. Миланова добави, че хроничният стрес и депресивните състояния все по-често се свързват с развитието на сърдечносъдови заболявания. За първи път тази година Европейският кардиологичен конгрес прие официални насоки за връзката между психичното здраве и сърдечните проблеми.

Експертите обръщат внимание и на влиянието на смяната на сезоните. Според проф. Миланова резките климатични промени и магнитните бури водят до повече пациенти в интензивните кардиологични сектори. Най-често това са хора с остри коронарни синдроми, ритъмни нарушения и сърдечна недостатъчност.

„Ако имате високо кръвно, повишен холестерол или пропускате предписаната терапия, това е директен риск. В есенния сезон дори може да се наложи корекция на антихипертензивната терапия, защото ниските температури водят до спазъм на съдовете“, посочи тя.

При жените симптомите на инфаркт често са по-нетипични, като задух или необяснима слабост, което забавя диагностицирането. Освен това жените по-често изпитват странични ефекти от терапията, а в клиничните проучвания традиционно са по-слабо представени. „Нежният пол често неглижира собствените си симптоми, защото се грижи за близките си. Това води до по-късно търсене на медицинска помощ“, предупреди проф. Миланова.

На финала тя обобщи: „Пациентите трябва да се отнасят с любов към себе си. След 30-годишна възраст е препоръчително да посещаваме кардиолог, дори при липса на симптоми“.

