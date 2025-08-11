Сърцата на повечето възрастни хора остаряват по-бързо от останалата част на тялото им, разкрива ново мащабно проучване, проведено в САЩ. Това несъответствие може да крие сериозни рискове – дори при хора без предишна анамнеза за сърдечносъдови заболявания, пише Dailymail.

Изследователи от Северозападния университет са разработили безплатен онлайн инструмент, който измерва така наречената „сърдечна възраст“ - нов показател, който може да се окаже по-лесен за разбиране от традиционните проценти на риск.

►Как работи новият тест?

Калкулаторът се основава на данни от над 14 000 американци на възраст от 30 до 79 години, участвали в Националното проучване за здраве и хранене, проведено между 2011 и 2020 г.

За разлика от класическите методи, които изчисляват риска от сърдечно заболяване като процент, този инструмент представя резултатите като „възраст“ на сърцето – дали то е по-младо или по-старо от реалните години на човека.

Какви кръвни изследвания да си правим, за да сме в перфектно здраве

► Потребителите трябвало да въведат следните данни:

• Пол и възраст

• Общо ниво на холестерол

• HDL холестерол („добрият“ холестерол)

• Систолично кръвно налягане

• Наличие на диабет

• Прием на лекарства за кръвно налягане или статини

• eGFR – показател, измерващ функцията на бъбреците

Снимка: iStock

► Сред участниците в изследването се наблюдава тревожна тенденция:

• При жените сърдечната възраст е средно с 4 години по-висока от реалната им възраст.

• При мъжете резултатите са още по-неблагоприятни – средната възраст на участниците е била около 50 години, но тестът е показал, че сърцата им функционират като на 56-годишни.

• Особено тревожни са данните за мъжете без висше или средно образование – при една трета от тях сърцето е било с над 10 години по-старо от реалната им възраст.

► Рисковите групи: Образование, етнос и начин на живот

Проучването показва, че сърдечната възраст значително изпреварва реалната най-често при:

• Хора с по-ниско образование;

• Афроамериканци и латиноамериканци;

• Лица с хронични заболявания и вредни навици като тютюнопушене.

Изследователите подчертават, че начинът на живот остава ключов фактор. Храненето, физическата активност, контролът на стреса и избягването на вредни навици могат реално да „подмладят“ сърцето.

Новите данни разкриват, че смъртността от сърдечносъдови заболявания, включително инфаркти и инсулти, е достигнала най-високото си ниво от над десетилетие.

► Кардиолозите: Новият тест може да промени профилактиката

„Много хора, които би трябвало да приемат лекарства за намаляване на риска от инфаркт или инсулт, не го правят. Надяваме се, че този калкулатор ще помогне за по-добро разбиране на рисковете и ще насърчи превантивни действия“, заяви д-р Садия Хан, професор по кардиология и водещ автор на изследването.

Редактор: Габриела Винарова