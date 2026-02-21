Свободно практикуващият реставратор д-р Димчо Радев разказва за повече от четири десетилетия работа с едни от най-ценните археологически находки в България. Той е познат и като изследовател на тракийските олтари – тема, която определя като свое призвание и духовна мисия.

В „куфарчето на реставратора“, купено преди 45 години, Радев пази инструменти, изработени лично от него, включително специални леви и десни скалпели за работа с керамика, каквито не се намират в търговската мрежа. По думите му реставрацията изисква „хигиена на процеса“ и изключителна чувствителност - фрагментите се напасват с върха на пръстите, а не само с поглед.

Още като млад археолог през 1969 г. той открива първия си артефакт - фино гравирана костна игла. През годините се е докосвал и до едно от най-ценните златни съкровища у нас - Панагюрско съкровище, което описва като впечатляващо не само със златото, а и с майсторството на изработката. Работил е и по възстановяването на тракийски олтар, повреден от иманяри.

Реставраторът разказва и за необичайни случаи от практиката си, включително принудително „експертно мнение“ със завързани очи за предполагаемо произведение на изкуството, оказало се сериграфия. Сред най-ценните му проекти е реставрацията на холандска картина от XVII век, открита на таван в сграда близо до храм-паметника Александър Невски, придружена с авторска бележка от 1692 г.

Димчо Радев е категоричен, че реставрираните от него артефакти принадлежат на обществото и мястото им е в музея. Той вярва в постоянството, интуицията и „тайнството на вселената“, а работата си определя като отдаденост към съхраняването на историческата памет.

Целия разговор вижте във видеото.