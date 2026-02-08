В сърцето на Рим почти безизвестната римска базилика „Сан Лоренцо ин Лучина” се превърна в световна новина тази седмица. Причината – ангел, който след реставрация подозрително заприличал на италианския премиер Джорджа Мелони. Снимка от мястото обиколи света за часове.

Ангел с лицето на Джорджа Мелони разпали политически скандал в Рим

Реставраторът първоначално отричаше приликата, но по-късно призна, че изглежда бил вдъхновен от Мелони.

Ватиканът се разграничи и подчерта, че духовното изкуство не трябва да се ползва за политически пристрастия и ангелът с лицето на Мелони беше заличен.



Самата Джорджа Мелони отговори с чувство за хумор. В социалните мрежи тя написа, че „със сигурност не изглежда като ангел”. И така потенциалният скандал се превърна по-скоро в ироничен епизод.

Ликът на "ангела Мелони" в римска базилика беше заличен (ВИДЕО+СНИМКИ)



Базилика вече е туристически обект и от място за молитва стана атракция за селфита.



И докато Рим обсъждаше ангела, от другата страна на Тибър дойде още една новина. Ватикана обсъжда разширяване на зоната за отдих на покрива на базиликата „Свети Петър” в бистро за посетителите, които изкачват купола и искат да си поемат дъх с гледка към Вечния град.



Поддръжниците оцениха решението като практично за милионите туристи, а критиците питат дали духовното преживяване не се превръща просто в туристически атракция.

Репортер: Антоанета Николова

Редактор: Ина Григорова