Неочакван политико-артистичен куриоз разбуни духовете в Италия. След реставрация на римската базилика „Сан Лоренцо и Лучина“ бдителни журналисти забелязаха, че един от ангелите във фреските поразително напомня на премиера Джорджа Мелони.

Новината първо беше съобщена от изданието La Repubblica, а впоследствие подета от водещи италиански медии като TGCom24, ANSA и Corriere della Sera. Базиликата се намира на централната улица „Виа дел Корсо”, в непосредствена близост до Долната камара на парламента и резиденцията на италианските премиери – Палацо Киджи, което допълнително засили общественото внимание.

Любопитният ангел, чийто лик силно напомня чертите на Мелони, държи документ с карта на Италия и е разположен вдясно от бюст на Умберто Торизи Висконти - последният крал на Италия. Този детайл, според наблюдатели, трудно може да бъде пренебрегнат.

В отговор на разразилия се дебат предстоятелят на базиликата заяви, че въпросите трябва да бъдат насочени към реставратора Бруно Валентинети. Самият Валентинети категорично отрече умишлено да е търсил прилика с министър-председателя, подчертавайки, че е възстановил фреската според оригиналния ѝ вид. Проблемът, както отбелязват критиците, е, че никой не си спомня как точно е изглеждал оригиналният ангел.

Ситуацията доби още по-ироничен оттенък, след като самата Мелони публикува снимка на ангела в Instagram, коментирайки с чувство за хумор, че „не е чак толкова ангел“. Въпреки това опозицията настоя министърът на културата да даде официални обяснения, а експерти вече са изпратени на място – дори се говори за анализ с лицево разпознаване.

Местни медии припомнят и друг любопитен детайл - реставраторът в миналото е работил по проекти, свързани със Силвио Берлускони, включително реставрация на негова вила. Този факт допълнително подхранва подозренията за „симпатии към силните на деня“.

Дали става дума за чисто съвпадение, артистична интерпретация или фина политическа намигване – отговорът засега остава отворен. Едно е сигурно - рядко ангел от църковна фреска успява да предизвика такъв светски и политически шум.

