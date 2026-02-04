Ликът на ангела от фреска в римска базилика, който наподобяваше силно на лицето на италианския премиер Джорджа Мелони, беше заличен, съобщиха италиански медии. Това е станало във вторник вечерта след консултации между Римската епархия, Фонда за религиозни обекти и римската Служба за съхранение на културните и историческите обекти.

Реставраторът Бруно Валентинети е боядисал главата на ангела с бял лак, докато трите ведомства вземат решение как да бъде реставрирана наново фреската, така че да придобие първоначалния си вид. Според Валентинети решението за заличаването на лика на ангела, наподобяващ Мелони, е било спуснато от Ватикана.

Bruno Valentinetti, sacrestano decoratore volontario nella basilica di San Lorenzo in Lucina: "Assomiglia a Meloni? Lo dite voi. Io ho fatto un restauro di quello che c'era 25 anni fa". Il parroco di San Lorenzo in Lucina: "Sono andato a vedere stamattina il restauro, in effetti… pic.twitter.com/LHzuzdi7aK — Ultimora.net (@ultimoranet) January 31, 2026

Ангел с лицето на Джорджа Мелони разпали политически скандал в Рим

Фреската се намира в църквата „Сан Лоренцо ин Лучина“ в Рим, близо до сградата на долната парламентарна камара и на правителството. Тъй като била в лошо състояние, трябвало да бъде реставрирана и това било възложено на именно на Бруно Валентинети. Той е реставратор аматьор и в миналото работил и по реставрация на вила на Силвио Берлускони. Валентинети отрече да е превърнал ангела от фреската в копие на Мелони. Той заяви, че ангелът си изглеждал така и в миналото, а сега само бил "поосвежен".

Il restauratore Bruno Valentinetti ha coperto il volto dell'angelo che riprendeva i lineamenti di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Dopo aver negato per giorni, ora ammette che si era ispirato alla premier, "ma sulla falsa riga del dipinto… pic.twitter.com/g5QWY7FYUX — Repubblica (@repubblica) February 4, 2026

Според предстоятеля на църквата, други църковни органи, италианските медии и опозиция обаче ликът на ангела е бил коренно различен в миналото. Появиха се хипотези, че реставраторът се е възхищавал на Мелони и затова е действал така.

Заради случая в продължение на четири дни огромно множество жители на Рим и туристи се стекоха в храма от любопитство. Първоначално предстоятелят му Даниеле Микелети заяви, че събирането на толкова много хора в църквата е нещо положително. Мнението му обаче постепенно се промени, защото тези любопитни посетители пречели на богомолците, които идвали да се помолят в храма.

Самата Мелони прие всичко на шега, като в пост в Instagram заяви още в събота: „Приличам ли ви на ангел?“

Опозицията обаче настоя министърът на културата Алесандро Джули да даде обяснения в парламента.

За самия реставратор Валентинети се разбра, че в миналото е опитвал да се кандидатира и за общински съветник в Рим от дясна политическа формация, наречена „Десница-Трикольор“. През 2002 г. той е извършвал реставрационни дейности отново в базиликата „Сан Лоренцо ин Лучина“.

Редактор: Цветина Петрова