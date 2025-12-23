Благодарение на лазери беше възстановена една от най-емблематичните забележителности в Рим – колоната на Марк Аврелий. С помощта на новите технологии археолози премахват натрупаните с векове замърсявания и разкриват оригиналния ѝ вид.

Специални лазери насочват фокусирани лъчи светлина към камъка, като топлината премахва черните замърсявания и разкрива белия мрамор под тях. "Лазерът е инструмент, който дава отлични резултати при реставрационни дейности", сподели археологът Марта Баумгартнер.

Колоната, изработена около 180 година след Христа, има спираловиден фриз, който се увива 23 пъти около ствола и се издига на почти 40 метра височина. Върху нея са изобразени над 2000 фигури - богове, войници и животни. Самият Марк Аврелий се появява на няколко места в сцените.

"Този метод на реставрация запазва не само материала, но и естественото му стареене", подчертава Баумгартнер.



Колоната все още се намира на оригиналното си място, въпреки че много други останки от Древен Рим са изчезнали през годините. Сега тя гледа към официалната резиденция на премиера Джорджа Мелони и е разположена в непосредствена близост до римския парламент.

"Колоната със сигурност е един от малкото оцелели примери от този тип паметници, които все още са запазени на оригиналното си място. Тя несъмнено е монумент, който представя римската история и култура, както и съвременния Рим", твърди археологът.



Реставрационните дейности започнали през март и се очаква да завършат в началото на следващата година.

Редактор: Станимира Шикова