Археолози в Помпей използват нов робот, който помага за сглобяването на фрагменти от древни стенописи, разрушени по време на Втората световна война. Системата комбинира изкуствен интелект и прецизни роботизирани ръце, които разпознават и подреждат отделните парчета.

Специалистите подчертават, че технологията няма да замени археолозите, но значително ще улесни работата им.

От някога процъфтяващ град до руини - така изглежда Помпей, погребаният под вулканична пепел античен римски град. Днес неговите стенописи, разбити и заровени в продължение на векове, получават втори живот благодарение на нова роботизирана система, която подпомага археолозите в една от най-трудоемките им задачи - сглобяването на артефакти.

„Целта беше да се реконструират фрагменти от стенописи, частично унищожени през Втората световна война”, заяви Габриел Зухтригел, директор на археологически парк „Помпей”.



Роботът идентифицира, захваща и сглобява деликатните фрагменти, без да уврежда повърхността им, значително ускорявайки работата на археолозите.



„Беше наистина вълнуващо. След като системата беше инсталирана в началото на годината, прекарахме седмици в интегриране на компонентите и работа с всички международни партньори и експерти”, заяви Марен Беневиц, професор в университет „Бон”.



По време на тестовата фаза учените работят с реплики, за да не бъдат повредени оригиналните стенописи. Докато екипите по роботика разработват механичната система, специалисти по изкуствен интелект създават алгоритми, които разпознават цветове и шарки, невидими за човешкото око.

„Фрагментите често идват от различни стенописи. Когато една стая се срути, парчетата от стените и тавана се смесват. Все едно купувате четири или пет пъзела, смесвате всички части и после се опитвате да решите няколко пъзела едновременно”, каза Марчело Пелило, професор в университет „Ка Фоскари”.



Експертите смятат, че технологията може да промени реставрационните практики по света, но подчертават, че това не означава, че ще бъдат заменени археолозите.

Редактор: Ина Григорова