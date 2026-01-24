-
Той е металург по професия, но обича изкуството
Петър Запрянов рисува картини, но не с бои, а с камъни, които събира сред природата. Той споделя, че търси различни цветове и форми, за да създаде своите творби.Раницата му тежи около 30-40 килограма, когато тръгне на „лов” за камъни.
Той често работи с минерали от Източните Родопи.
Петър разказва за своя учител в това изкуство – Марин Карацаров, а също така благодари и на музейните служители. Мъжът дори е надградил това, което е научил. Той вярва, че човек трябва да знае и повече теория, за да обогати и практиката си.
„Нищо лично”: Художникът, който рисува върху речни камъни
Петър е учил металургия, електроника и автоматизация, работил е като металург дълго време, но също така има и най-различни умения в различни области. Той обича да чете и за различните жарове в изобразителното изкуство. Има и свои любими художници.
„Не съм искал да съм аутсайдер, това ме е карало да вървя напред – в знанието и в моженето”, споделя мъжът.
Целия разговор гледайте във видеото.
