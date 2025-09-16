Изследователи от саудитския обществен университет “Крал Халид” в град Абха са патентовали технология за пречистване на вода, която използва кори от плодовете на вида кактус опунция, известен като бодлива круша, съобщи в. "Арабнюз".

Методът превръща биологичния отпадък в активен материал за обработка на промишлени и химически замърсители, обяснява ръководителят на екипа проф. Фатима ал Захрани. По думите й технологията е способна да премахне 98% от замърсителите. Корите могат да се използват многократно без забележима загуба на ефективност.

За да постигнат този ефект, изследователите излагат корите от бодлива круша на въздействие с ултразвукови вълни и разтвори на алкохолна основа. Това увеличава порьозността им и абсорбационния им капацитет в различни среди, съобщи специално за БТА Екатерина Антонова.

Проучването на качествата на плода разкрива, че прах от корите му има потенциала да се прилага като катионен абсорбент на багрила, благодарение на термодинамичните и кинетичните му качества. Катионните багрила са синтетични и с положителен заряд. Те се използват при производството на текстил, хартия, пластмаса, козметични продукти. Силните им връзки с отрицателно заредени частици от органична материя и седименти ги правят трудни за отстраняване.

Опунцията е широко разпространена в Саудитска Арабия, най-вече в областта Баха. Общо 26 ферми отглеждат кактусовото растение в кралството, като добиват между 40 и 70 тона плодове годишно.

