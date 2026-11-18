Народното събрание прие окончателно на второ четене промени в Закона за българските лични документи, с които срокът за издаване на лични карти, паспорти и шофьорски книжки по обикновена поръчка се съкращава от 30 на 20 дни.

Сроковете за бърза и експресна услуга остават непроменени - съответно до три работни дни и до осем работни часа. С приетите изменения областните управители и подуправителите на Българската народна банка отпадат от кръга на лицата, които имат право на дипломатически паспорти.

Промените идват на фона на започналото през последните години обновяване на системата за издаване на български документи за самоличност. През април 2026 г. МВР въведе нов образец на международния паспорт и откри център за персонализация на документите в столичния квартал „Младост 4“. Новата система позволява централизирано изработване на документите, като подаването на заявления продължава да се извършва в съответните звена за административно обслужване.

Тогава от вътрешното министерство обясниха, че модернизацията е насочена към повишаване на сигурността и внедряване на нови технологии. За първи път започна издаването и на паспорти с 48 страници и 10-годишна валидност, като беше запазена възможността за издаване на петгодишни паспорти.

По данни, публикувани от БТА в началото на 2026 г., за бързото издаване на лична карта или паспорт в срок до три работни дни се заплаща двойна такса, а за експресна услуга до осем работни часа – петкратна такса спрямо обикновената поръчка.