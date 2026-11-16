Снимка: NOVA
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Продължава разследването на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. При трагедията живота си изгубиха 13 души. Все още няма водеща версия за случилото се, като се разглеждат всички възможни хипотези. От следствието заявиха, че всяко отделно ПТП, което е част от верижната катастрофа, ще бъде анализирано поотделно.
Уточниха и, че това е сложен процес, тъй като при трагедията са настъпили 81-а микро катастрофи, а всеки нов удар е променял позицията на предходния автомобил. Голяма част от съдебномедицинските експертизи на пострадалите вече са назначени. Изискана е и цялата налична документация от болниците в Сливен, Ямбол и Бургас.
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Редактор: Габриела Павлова