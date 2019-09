Грандиозното аудио-визуално денс шоу на култовото електронно дуо The Chemical Brothers, част от световното им турне No Geography, което ще връхлети София на 10 октомври в зала Арена Армеец, ще бъде повече от специално! С него британските музикални легенди ще отбележат 30-годишнината от началото на шеметната си кариера, стартирала през далечната 1989 година, когато Том Роуланд и Ед Саймънс се събират за пръв път в Манчестър, за да променят съвременната музикална история. Точно тогава Chemical Ed и Chemical Tom, както стават известни на света впоследствие, поставят основите на една формация, която заедно със светила като Fatboy Slim и The Prodigy очертават облика на цяла една музикална епоха.

Юбилейният празник на The Chemical Brothers в София обещава да бъде наистина култов! Преди зрелищното аудио-визуално пиршество, което ще подарят “химичните братя” на всички свои фенове в София и на Балканите, на сцената ще се качи британското електронно светило James Holroyd - едно от най-разпознаваемите имена в хаус сцената на Острова и техен дългогодишен подгряващ диджей, който ще нажежи въздуха в Арена Армеец до червено преди началото на “най-великия лайв денс спектакъл за 2019”, както редица световни музикални платформи описват No Geography Tour, превърнал се във феномен след представянето си на главната сцена на на най-големия европейски фестивал Гластънбъри, Великобритания този юни.

И това съвесем не е всичко! По случай празничния юбилеен повод The Chemical Brothers и организаторите на събитието за България, продуцентска компания АРТ БГ, решиха да направят един повече от специален подарък на всички, които все още не са закупили своите билети за заветното шоу на 10 октомври. Само на 30 септември 2019 (понеделник), в рамките на празничния Chemical Monday, билетите от всички ценови категории за спектакъла на The Chemical Brothers в София ще могат да бъдат закупени с 20% отстъпка. Можете да се възползвате от специалната промоция онлайн, както и в мрежата на Eventim в цялата страна.