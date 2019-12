„18% сиво“ е филм по едноименната книга на Захари Карабашлиев. Историята е интересна и нестандартна за българската литература. Разбито сърце, луда нощ в Мексико, цял чувал с марихуана и спомени за България през 90-те години. Всичко това преживява главният герой в романа – Зак. Той пропътува целите Съединените щати, за да достигне крайната си цел - Ню Йорк, където го очакват най-големите изпитания и истината за отсъствието на любимата му - Стела.

Братя Чучкови харесват много романа и решават да направят филм по него. Те пренесят историята от САЩ в Европа и действието се развива в наши дни. „Следваме основната линия на книгата, но направихме филм за съвременните хора днес и сега, защото светът е много по различен от 90-те години и искаме пътуването, което пресъздаваме да е актуално към средата днес“, споделя Виктор Чучков – син, режисьор на лентата.

С нелеката задача да влезе в образа на главния герой Зак се нагърбва Рушен Видинлиев. „За да спечеля ролята, трябваше да мина през необикновено дълъг кастинг период, в който до последно не знаех дали Виктор ме е избрал. Ще запомня филма с това, че вървях истински по стъпките на героя. Точно както и Зак, преживях много нови запознанства по пътя. За първи път срещах актьорите, с които си партнираме във филма на всяко ново място, на което пристигахме за снимки. Проектът съчета двете ми най-любими неща – кино и пътуване, за което съм изключително благодарен. И силно се надявам разказът да докосне хората.“, споделя Руши.

През последните години Руши работи активно като актьор и режисьор. Завършва магистърска програма за късометражно кино в Ню Йорк, снима реклами, видеоклипове за други артисти. За главна роля в „Цветът на хамелеона“ получава наградата за Най-добър актьор от Българската филмова академия. Участва с главна роля и в „Снимка с Юки“ на режисьора Лъчезар Аврамов, на който отново братя Чучкови са продуценти.

През цялото време Руши не спира да работи и като автор на музикални проекти за други изпълнители. A след серия рекордно разпродадени лайв събития и заради огромния интерес на феновете, тази година поп звездата издаде и съвсем нова авторска музика.

Сюжетът на филма

Следвайки своята мечта, влюбените Захари и Стела се преместват от Варна в Лондон. Но оцеляването в новата страна не е толкова лесно, и когато жена му го напуска, Захари се отправя на лудо пътешествие от Лондон до Берлин, по време на което среща поредица от необикновени хора. Това е пътуване, което разкрива истината за неговата изгубена любов, и в крайна сметка го довежда до неудобни открития за самия него.

Филмът е реализиран с подкрепата на Националния Филмов Център, Българската Национална Телевизия, MDM Mitteldeutsche Medienforderung , Филмова Агенция на Северна Македония , Община Варна, Сръбски Филмов Център, Tax Shelter of the Belgian Government via Belga Films Fund, Програма Медия на Европейския съюз

Гледайте „18% сиво“ в кината от 24-и януари.

Екипът благодари на NOVA телевизия за подкрепата, която е част от дългосрочната стратегия „NOVA подкрепя българските филми“.