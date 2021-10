Криминалната поредица на NOVA „Отдел Издирване“ бе отличена за най-добър телевизионен сериал за 2021 година от международния филмов фестивал Buenos Aires International Film Festival. Престижната награда е поредното доказателство за ангажимента на Нова Броудкастинг Груп да подкрепя и развива филмовата индустрия в България.

Българската поредица получи номинация и на още един авторитетен форум - The New Vision International Film Festival. Предстои „Отдел Издирване“ да се състезава в две оспорвани категории за „Най-добър сериал“ и „Най-добър европейски актьор“ (Юлиан Вергов). Церемонията по награждаването на ежегодния фестивал, на която ще присъства и част от екипа на филмовата продукция, ще се състои през декември в Амстердам.

Извън България сериалът се разпространява със заглавието „The Hunt for Salamander“.

За „Отдел Издирване“

Оригиналната авторска продукция „Отдел Издирване“, чиято международна премиера беше в края на август по време на фестивала „SERIES MANIA” в Лил (Франция), вече има няколко международния отличия, сред които:

VEGAS MOVIE AWARDS - AWARD WINNER / BEST WEB/TV SERIES – Award of Merit / Monthly Edition – October 2021

FLICKFAIR FILM FESTIVAL - AWARD WINNER / BEST TV SERIES IN VIEWERS` CHOICE CATEGORY / Monthly Edition – September 2021

AMERICAN FILM AWARD - AWARD WINNER/BEST EPISODIC / 10th Online Annual Edition

NEW YORK FILM AWARDS - AWARD WINNER / BEST ENSEMBLE, BEST CINEMATOGRAPHY to Boris Slavkov/ Monthly Edition – August 2021

ACCOLADE GLOBAL FILM COMPETITION - AWARD WINNER/BEST TV SERIES / Monthly Edition – August 2021

FILM CON AWARDS - AWARD WINNER/ BEST PICTURE, BEST ORIGINAL STORY to Alexander Chobanov / Monthly Edition – September 2021

LOS ANGELES FILM AWARDS (LAFA) - AWARD WINNER /BEST TV SERIES / Monthly Edition – August 2021

ISTANBUL FILM AWARDS - AWARD WINNER/BEST TV SERIES / Monthly Edition – August 2021 / Nominated for Golden Star Awards Annual Gala, May 2022, Istanbul

ROME INTERNATIONAL MOVIE AWARDS - AWARD WINNER/BEST TV SERIES, BEST PRODUCER to Alexander Hristiov / BEST TVFX (визуални ефекти) / Monthly Edition - July 2021

BERLIN INTERNATIONAL TV SERIES FESTIVAL – FINALIST / Annual edition

„Отдел Издирване“, който бе акцент в пролетния телевизионен сезон на NOVA през 2021 г., е с интересен и многопластов сюжет, заплетен около мистериозно убийство, довело до трагедия с драматични последици в живота на инспектор Камен Петков и бившата му съпруга – старши комисар Ралица Петкова. Сериалът проследява и необичайни криминални случаи, засягайки значими общочовешки теми като безусловната родителска обич, възмездието, жестокостта, отмъщението и прошката. Образите на героите са магнетични, ярки и двусмислени, предизвикващи противоречиви емоции и у зрителите.

Зад продукцията стои опитен екип от професионалисти и впечатляващ каст, включващ едни от най-талантливите и известни български актьори с редица роли в киното и театъра: Юлиан Вергов, Ана Пападопулу, Христо Петков, Елена Телбис, Пламен Димов, Иван Бърнев, Весела Бабинова, Койна Русева и др. Към тях се присъединява и хърватската звезда Ива Михалич. Сериалът „Отдел Издирване“ е създаден по идея на сценариста Александър Чобанов. Режисьори са добре познатите с работата си по едни от най-успешните български продукции в последните години Димитър Димитров и Виктор Божинов. Музиката към серийния филм е специално създадена от Максим Ешкенази. Изпълнителен продуцент на „Отдел Издирване“ е Александър Христов (Albion Films).

За Buenos Aires International Film Festival

BUEIFF (Buenos Aires International Film Festival) е най-големият филмов фестивал в Аржентина, който се отличава със силното присъствие на голям брой чуждестранни проекти. Традиционно в него участват продукции от над 120 държави, а членовете на журито принадлежат към мрежа от професионалисти с дългогодишен опит в бранша. BUEIFF се нарежда сред 100-те най-добре оценени филмови фестивали в света според класацията на платформата FilmFreeway. Той е и първият южноамерикански фестивал, който празнува своето събитие на друг континент – Европа. Целта на конкурса е да насърчи независими и професионални творци в киното от всички националности да споделят своята страст.