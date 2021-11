Почти два месеца след старта на третия сезон на „Маскираният певец“ зрителите на NOVA избраха Прилепът да свали маската си. Зад внушителния и красив костюм се оказа певецът Георги Симеонов JJ. В последната си вечер на мистериозната сцена той бе избрал да изпълни световноизвестната балада на Роби Уилямс – „Angels”. Това допълнително затрудни Панела и никой от любимите детективи не даде правилен отговор. Техните предположенията бяха свързани с други изпълнители - Стефан Илчев, Деян Неделчев и Костадин Георгиев - Калки.

„Много благодаря на Маги Халваджиян за поканата, както и на Кремена за този невероятен костюм. По време на първия лайв се притеснявах много, защото не виждах абсолютно нищо, беше само много топло и неудобно. Но след второто предаване заживях с този образ, който ме пренесе в приказен свят. Беше изключително странно, трудно и смешно да играя на криеница и с целия екип, който познавам прекрасно“, развълнувано сподели певецът, секунди след свалянето на маската.

Тази вечер бе даден стартът и на разпитите на седемте останали герои в най-мистериозното шоу. За първи път в „Маскираният певец“ те не се провеждаха от член на Панела, а от водещите Герасим Георгиев-Геро и Краси Радков. Без да имат право да лъжат, маските трябваше да отговорят честно на три въпроса, които бяха свързани с предположенията на елитните детективи от предходното предаване.

Великолепните музикални изпълнения на участниците в „Маскираният певец“ отново бяха разпределени в три епични битки. Перлата влезе в сблъсък с Гъбарко, Госпожицата се изправи в дуел срещу Прилепът, а в титанична тройна битка участваха Носорогът, Самураят и Камъкът.

Минути преди началото на последната битка, за едно участие се завърна маската на Шотландецът с изпълнение на „Poison” на Alice Cooper. Под огромния костюм умело бе скрит културологът Ивайло Цветков – Нойзи. Алекс Раева безпогрешно успя да го разпознае, Марта обаче заложи на певеца Орлин Павлов, а AZIS даде екстравагантно предположение, посочвайки името на баскетболният треньор Тити Папазов.

„Аплодисменти за моята кума Алекс, която ме позна. А аз сега ще се прибера при най-красивия заек на света – съпругата ми“, каза Ивайло Цветков – Нойзи за участието си в предаването и за скорошната си сватба с Мария Игнатова, която миналата седмица свали маската на Заека.

Перлата първа щурмува сцената с песента „Save Your Tears“ на The Weeknd. Канадският изпълнител Абел Тесфайе, криещ се под псевдонима The Weeknd с видеото към песента иронизира съвременната култура, в която в името на красотата милиони хора по света променят изцяло чертите си. Огромни скули и устни, подута от прекомерен ботокс кожа, коригиран нос – Абел е неузнаваем. Парчето е част от платинения му албум After Hours и музикантът го изпя на участието си на Super Bowl през февруари, но изненада за всички беше отсъствието му от Грами церемонията, които сензационни не го номинираха за нито една награда.

Гъбарко демонстрира забележителни вокални способности с едно от най-популярните произведения на Франц Шуберт - шедьовърът „Ave Maria“. Той е композиран от австрийския композитор през далечната 1825 г. като част от неговия опус 52, цикъл от седем песни по поемата на сър Уолтър Скот „Дамата от езерото“. Една от най-популярните съвременни интерпретации на тази песен е тази на Андреа Бочели.

Госпожицата покорява сърцата на публиката и силно изненада панела с песента „Единствени“ на Слави Трифонов и Софи Маринова. Парчето се превръща в безспорен хит и през 2005 г. двамата изпълнители участват като дует с него на българския финал за конкурса „Евровизия“.

Прилепът се впусна в музикалния дуел срещу Госпожицата с мега хита на Robbie Williams – „Angels“. Въпреки че британският поп певец придобива силна популярност като част от момчешката група Take That, след стартирането си на самостоятелна кариера с тази песен Роби успява да покори музикалните класации през 1997 г. Тя достига първо място в класациите на много страни, но трудно пробива във Великобритания.

Шотландецът, който бе гост-маска за вечерта, се присъедини към шоуто с рок парчето Poison на Alice Cooper. Парчето е част от албума Trash, издаден през 1989 г. и то бързо става хит и достига до № 2 във Великобритания. Под маската на Шотландецът се оказа Ивайло Цветков - Нойзи, който сподели пред аудиторията, че е помолил за питон, който подобно на любимия си певец Alice Cooper е планирал да хвърли по публиката. Самият силно ексцентричен рок певец участва и в Кеч мания 3, където придружава до ринга Джейк „Змията“ Робъртс. След края на мача Купър взима змията на Джейк и я хвърля по мениджъра на Дъ Хонки Тонк Мен Джими Харт.

Носорогът изпя великолепното парче „Thunder“ на DARA. Още с аудио премиерата си, “Thunder” получи заслужена подкрепа не само в България, но и в чужбина, като парчето бе позиционирано в над 20 водещи плейлисти в дигиталните платформи в десетки европийски страни.

Самураят избра да изпълни емблематичното парче „Самурай“ на Жана Бергендорф. Това е дебютният сингъл на певицата и е представен за първи път на връчването на Годишните музикални награди на БГ Радио 2014 година. Поп песента е записана в две версии – българската се нарича „Самурай“, а английската Remember Me. Автори на пилотния сингъл са успешните продуценти Рей Хеджис и Найджъл Бътлър, като те са тези отговорни за формирането и продуцирането на момчешката група One Direction. Българският текст е дело на Руши Виденлиев.

Камъкът взриви публиката с хита „American Woman“ на Lenny Kravitz. Кавър версията на песента на групата The Guess Who донася на Лени наградата Grammy през 2000 г. за най-добро вокално рок изпълнение сред мъжете. Версията първоначално се появява в саундтрака към филма "Остин Пауърс 2: Шпионинът любовник". Всъщност песента е поръчка от продуцентите на филма и според артистът в началото е нямал идея какво да прави, тъй като оригиналът е съвършен. Лени решава да го завърти и да запише нещо различно. Финалът е страхотен хит, от който всички дори и момчетата от The Guess Who са доволни.

Следващата седмица зрителите ще станат свидетели на нови грандиозни битки в „Маскираният певец“. Коя ще е следващата свалена маска? Кой срещу кого ще се изправи? Коя маска от предходен сезон ще се завърне за едно изпълнение? – зрителите ще разберат следващата събота (13-и ноември) от 20:00 ч. по NOVA.

