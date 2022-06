19-то издание на Международния фестивал за късометражно кино IN THE PALACE приключи. В Двореца на културата – Перник се прожектираха над 270 филма, от които 161 в състезателната програма. Между 31 май и 7 юни за фестивала пристигнаха филмови професионалисти от цял свят.

13-членно жури оценява състезаващите се филми и проекти. Директори на 6 европейски фестивала за късометражно кино гледаха официалната селекция и се срещнаха с представителите на филмите.

В "Оскар" -квалифициращия конкурс „Сребърна принцеса“ победители са:

НАЙ-ДОБЪР БЪЛГАРСКИ ФИЛМ – „ОТКЪСНАТИ“ на режисьора Стефани Дойчинова, продуциран от Веселка Кирякова („Ред Карпет Филмс“ ), който получава и голямата награда в размер на 10 000 лв. от фондация „Лъчезар Цоцорков“;

НАЙ-ДОБЪР ИГРАЛЕН ФИЛМ – „МОИТЕ ОЧИ“ на италианския режисьор Томазо Акуароне;

НАЙ-ДОБРА АНИМАЦИЯ – „ЦИКЛИЧНОСТ“ на Пабло Пойедри от Испания.

В останалите категории победители са:

НАЙ-ДОБЪР ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ФИЛМ – „СТЕННО ПИАНО“ на режисьорите Асма Ганем, Кристофър Марианети, Алексия Уебстър;

НАЙ-ДОБЪР ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ – „СВЕТА КУРВА“ с режисьор Фред Маскарас;

НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТСКИ АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ – „ДРУГАТА ПОЛОВИНА“ на реж. Лина Калчева;

НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТСКИ ИГРАЛЕН ФИЛМ – „ЦЕЛИЯТ ЖИВОТ“ с режисьор Марлен Риос-Фариат;

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ връчва и награда от 10 000 лв. на българския проект „ГОРЧИВО“ на режисьора Димитър Велков с продуцент „Гарти филмс“, избран за победител в питчинг сесията на IN THE PALACE. Проектът получава и 10 000 лв. за снимачно оборудване, предоставени от FOUR ELEMENTS Production & Services, както и 5000 лв. за PR услуги от 8 PM Studio.

Освен прожекции на конкурсните категории, фестивалът IN THE PALACE показа на публиката номинирани и наградени късометражни филми на Френската академия за кино "СЕЗАР", Европейската филмова академия, Италианския късометражен център, Нов Български университет и редица европейски фестивали.

Тазгодишната фестивална програма на IN THE PALACE включи и редица паралелни събития - питчинг модул в два кръга, ежедневни сесии за въпроси и отговори, дискусии с индустрията, международна интердисциплинарна конференция на тема “Късометражният филм: теми, тенденции, възприятия”, уъркшоп за заснемане на 8-милиметрова лента.

Международен фестивал за късометражно кино IN THE PALACE се подкрепя от подпрограма МЕДИА на програма „Творческа Европа“ на Европейската комисия, Община Перник, Фондация „Лъчезар Цоцорков“, Национален фонд „Култура“, ИА „Национален филмов център“ и с медийната подкрепа на NOVA.