Създадена по истинска история лентата „13 часа: Тайните войници на Бенгази" проследява 13 часа пълни с напрежение, в които шестима войници намиращи се в Либия, трябва да спасят живота на 36 дипломати на САЩ. Действието се развива през 2012 г. в Бенгази, столицата на Либия, където след падането на властта на Кадафи, военни оръжия са навсякъде. Обстановката е взривоопасна, а сигурността не е гарантирана за никой, дори и за посланика на САЩ и служителите в посолството. Всички те се намират в сградата нападната от либийски терористи, а американският посланик е убит при това терористично нападение. В непосредствена близост има тайна база на ЦРУ, която получава заповед да не помага на пленените американци. Шестимата войници обаче решават да пренебрегнат заповедта и да спасят своите сънародници.

Историята е разказана от майстора на съспенса Майкъл Бей, който се заема с амбициозния проект след завършването на „Трансформърс: Ера на изтребление“. Сценарият на лентата е базиран на книгата на професора по журналистика в Бостън, Мичъл Зуков - “13 часа” ("13 Hours: The Inside Account of What Really Happened In Benghazi", публикувана през 2014 г.). В главните роли се превъплъщават Джон Кразински ("Нещо назаем"), Джеймс Бадж Дейл ("Лимузината"), Пабло Шрайбър ("Вики Кристина Барселона") и Макс Мартини ("Огненият пръстен").

