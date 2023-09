По-малко от две седмици остават до крайния срок за кандидатстване за първата по рода си у нас пълна стипендия за социални предприемачи. Тя се предоставя от NOVA и Executive MBA (EMBA, магистратура за ръководни кадри) на Американския университет в България (АУБ). Повод за учредяването ѝ е отбелязването на 20-годишнината на престижната магистърска програма, с ексклузивната медийна подкрепа на NOVA. Стипендията NOVA ЕМВА Scholarship ще покрие 100% от таксата за обучение в EMBA, а нейната цел е да поощри бъдещи и настоящи предприемачи да работят върху решаването на социални проблеми. Желаещите да се включат в подбора за стипендията могат да подават документи до 15 септември.

Учредителите коментират, че ролята на социалното предприемачество, при което печалбата не е основен приоритет, изисква нов тип проактивно лидерство. То предполага усилия за намаляване на бедността, насърчаване на институционална промяна, поощряване на включването, овластяване на жените и опазване на околната среда. Като подготвя нов тип социални предприемачи, ЕМВА програмата отговаря на една насъщна обществена потребност.

„Инициативата предоставя изключителна възможност за иновативно и обвързаното с практика обучение на младите социално ангажирани хора след явяване на специален конкурс“, посочва Момчил Карпузанов, академичен директор на ЕМВА програмата. „Участниците трябва да отговарят на всички общи изисквания за записване в ЕМВА, а в допълнение следва да заявят участие и за стипендията. Кандидатите, включили се в NOVA EMBA Scholarship, ще бъдат оценявани от жури с членове преподаватели и служители от АУБ, както и представители на Нова Броудкастинг Груп.

За участие в конкурса кандидатите трябва да подготвят бизнес план в обем от 5 000 до 6 000 думи, който представя тяхна предприемаческа инициатива с елементи като социална или екологична мисия, иновация, устойчивост, ангажираност на заинтересованите страни, измерване на социалното въздействие, финансово и оперативно управление, осъществимост и партньорства за сътрудничество. Проектът трябва да описва доизграждане на вече съществуващ или начало на нов бизнес, който решава социален проблем. Кандидатите следва да приложат свое професионално резюме, както и документ за владеене на английски език. Заинтересованите могат да кандидатстват за стипендията, преди да бъдат приети в програмата и ще я получат след като бъдат одобрени за прием.

Журито на конкурса ще разгледа всички кандидатури и ще избере петима финалисти. Стигналите до заключителната фаза ще представят своите проекти на живо пред членовете на журито в Центъра за образование и култура „Илиев“ в Студентски град, София, на 30 септември. Името на победителя ще бъде обявено не по-късно от 6 октомври, а награждаването ще бъде на 20 октомври по време на специалната гала вечер по повод 20-годишнината на магистърската програма по бизнес администрация за ръководни кадри на АУБ.

Проектите на кандидатите следва да бъдат качени на: www.aubg.edu/NOVA-emba-scholarship

Имейл за въпроси: EMBAscholarships@aubg.edu

За Американския университет в България (АУБ):

Вече над 30 години Американският университет в България, създаден от визионери от България и САЩ, обучава млади таланти, които да променят света към по-добро, и отстоява своето мото „Напред и нагоре“. Визията му е да се развива като център за върхови постижения в усвояването на знания, преподаването и екипната работа в Югоизточна Европа. АУБ дава висококачествено американско образование по системата Liberal Arts. При този модел на висше образование студентът е в центъра на обучението, а приоритетите са стимулирането на критичното мислене, активното учене и креативността. Университетът предлага 14 бакалавърски програми в Благоевград, както и магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри в София.

АУБ разполага с най-добрата университетска база в региона: комфортни общежития, отличения с награди студентски център „Америка за България" и най-голямата англоезична библиотека в Югоизточна Европа. Днес в университета се обучават близо 1000 студенти от над 40 държави, а преподавателският състав надхвърля 70 души от над 20 страни. Всяка година АУБ предоставя близо 5 млн. щ.д. за стипендии и финансово подпомагане на най-добрите студенти и така насърчава равните възможности. Висшето училище поддържа програми за обмен с някои от водещите университети в САЩ, сред които Корнел, Йейл, Станфорд, Принстън и др. АУБ е акредитиран както в САЩ от New England Commission of Higher Education, така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация.

За Нова Броудкастинг Груп

Нова Броудкастинг Груп e една от най-големите мултиплатформени медийни и технологични компании в България, част от United Media, член на водещия телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа United Group.