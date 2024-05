ВЪПРОС: Ревнувате ли половинката си?

ОТГОВОР: [МИХАЕЛА]: Ти какво сложи? Да? [ВЕНЦИ]: Ти не ме ревнуваш? [МИХАЕЛА]: Еми, не! Ти не ми даваш поводи. Ей така ще съм аз. [ВЕНЦИ]: Ама съм симпатяга! [МИХАЕЛА]: Бих те ревнувала, ако ми даваш поводи, но не те ревнувам, защото не ми. Ами ти? Иначе си симпатяга. [ВЕНЦИ]: Аз те ревнувам. [МИХАЕЛА]: Не ме ревнуваш много. [ВЕНЦИ]: Е, ревнувам те. [МИХАЕЛА]: Сега може би ще започнеш, ако започнат да ми пишат. [ВЕНЦИ]: Сега вече си много известна. [МИХАЕЛА]: Преди много ме ревнуваше, вече не ме ревнува. Затова и ти си така.

ВЪПРОС: Фантазирали ли сте си, че сте във връзка с известен човек?

ОТГОВОР: [МИХАЕЛА]: Не?!? Да? Сега ще ме шашнеш, с кой? [ВЕНЦИ]: С Емо Чолаков. [МИХАЕЛА]: Леле, в момента, в който видях зеленото пръстче нагоре, вече бях сигурна. Това вашето е някаква страшна любов. [ВЕНЦИ]: Шегувам се. [МИХАЕЛА]: Хайде сега, обърни червеното и да съм спокойна. Или поне някой друг да е. [ВЕНЦИ]: Не, не съм! [МИХАЕЛА]: По-добре. Наистина беше много голяма любов. Are you serious? [ВЕНЦИ]: E... какво, бе? Емо е мой човек! [МИХАЕЛА]: По принцип и аз съм тук. Отдай ми някакво значение. [ВЕНЦИ]: Обичам те, Мишонка.

ВЪПРОС: Бихте ли изтеглили безлихвен заем, за да сбъднете мечтата на своя любим?

ОТГОВОР: [МИХАЕЛА]: 100%! Бих направила всичко, за да сбъдна мечтата на моя любим, защото той сбъдна моята най-голяма - да влезем в “Един за друг”. [ВЕНЦИ]: Аз също бих направил всичко тя да е щастлива. [МИХАЕЛА]: Неговата мечта е да пътуваме по света заедно... или в по-голям състав. [ВЕНЦИ]: Не, Мише, аз сбъднах твоята мечта. Моята мечта е... аз да изхарча сам парите! [МИХАЕЛА]: Еми, тогава... няма да ти сбъдна мечтата, сори.

ВЪПРОС: Качвали ли сте се върху маса в дискотека?

ОТГОВОР: [МИХАЕЛА]: Неговото трябва да е много зелено палче. [ВЕНЦИ]: Многократно! [МИХАЕЛА]: Многократно и го свалят още повече пъти, но той не се предава. Пак се качва и пак го свалят. Само се оглежда... вижда, че няма никой, пак се качва, прави едно победоносно движение и слиза. И си тръгваме. [ВЕНЦИ]: Уцели душата ми, Мише, сърцето!

ВЪПРОС: Изпускали ли сте си телефона в тоалетната?

ОТГОВОР: [МИХАЕЛА]: Май не. Много неща съм изпускала, много неща съм вадила, но телефон не съм. Ключове... От джоба ти падат, какво да правиш. Срам, не срам... вадиш, миеш и тръгваш. Някои неща са си тръгвали, сега, по-малко важните директно с водата са заминавали. Ако е нещо по-тежко, като гланц или червило - вадя и го хвърлям. Падали са някакви работи, падали са. [ВЕНЦИ]: Бонбонката я вадиш, миеш и я хапваш. [МИХАЕЛА]: Това си е твое! Твое си е, ти си я разкажи тази история. [ВЕНЦИ]: Не, майтапя се... и аз нямам!