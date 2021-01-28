Здравейте, това, което виждате, не е кладенец, а безхаберие, което търпим от доста време. Това езерце се намира в София, бул. „Възкресение” след „Вайганд”. Последно миналата година беше заградено за няколко дни, за да се оправи и сега виждате резултата... Всеки ден минават стотици коли и автобуси от там и положението става вече страшно, може би ще стане инцидент и тогава ще се обърне по-сериозно внимание.... Ако случайно решите да видите за какво става въпрос, може да се отбиете и през ул. „Професор Вайганд“, там има още едно голямо езерце :) Вече няколко коли усетиха чувството..... Поздрави