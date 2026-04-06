Става въпрос за изключително грозно а може би и опасно място, което забелязах навътре в гората във вилната зона в местността "Старите лозя" над гр. Казанлък, на юг от танковия полигон- начало на ново сметище,"жилище " на емигранти или на хора за които Общината не се е погрижила. Какво правят служителите на Община Казанлък, отговарящи за гората? - това нещо не е създадено за един ден- там се е палил огън на открито, извършва се безразборна сеч, има изхвърлени гилзи. Като собственик на вила в района и човек, който от малък обикаля тази гора, съм изключително притеснен от случващото се.