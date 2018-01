Тази година червеният килим на „Златните глобуси” почерня. Всички гости на церемонията се появиха с черни дрехи, вместо с бляскави тоалети. Звездите на Холивуд показаха своето отношение към сексуалните посегателства, за които се разбра в последните месеци.

И докато звезди като Анджелина Джоли, Рийз Уидърспун и Джъстин Тимбърлейк се появиха в най-добрите си черни ансамбли, няколко звезди не зачетоха протеста и сложиха ярки цветни рокли. И си навлякоха куп критики.

Golden Globes - everyone I saw wore black - men and women - except for these 3 - actress Blanca Blanco, model Barbara Meier, and actress Zenobia Shroff! Why why why? Were you living under a rock since June 2017?0 #DidNotGetTheMemo #IgnoranceIsDiss pic.twitter.com/iH0VOjNCUm — Ymania BG 🇼🇸🇮🇱 (@ymania) January 8, 2018

Една от тях беше Бланка Бланко. 36-годишната актриса се появи в силно изрязана червена рокля и упреците за „неподходящото й облекло”не закъсняха.

"Бланка Бланко не трябва непременно да се съобразява с дрескода #WhyWeWearBlack („Защо носим черно”), но все пак да се появи в рокля, която не само е яркочервена, но и изключително разголена, изглежда като неглижиране на цялото движение", пише потребител.

Who even are you?! — Britney (@Onl1CWild) January 8, 2018

"Срам ме е вместо нея", "Бланка Бланко, дори не знам коя си ти" - това бяха само част от туитовете.

I have secondhand awkwardness for Blanca Blanco. #GoldenGlobes pic.twitter.com/blOtIeWIok — Shira Tarlo (@shiratarlo) January 7, 2018

Самата Бланко реагира с два туита. Единият гласеше: „Проблемът (със сексуалния тормоз бел.ред.) е по-голям от моята рокля”. В другата публикация тя казва, че червеният цвят е страст.

По-късно пред Fox тя заяви, че гневът срещу нея е „наранил чувствата й”, но това е цената да бъдеш част от филмовата индустрия.

The issue is bigger than my dress color #TIMESUP — Blanca Blanco (@blancablanco) January 8, 2018

Германският модел Барбара Майер също не уважи кампанията и се появи в прелестна рокля с дръзко деколте.

Към групата на „бунтарите” се присъедини актрисата Зенобия Шроф, както и президентът на Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд Мехер Татна. Тя обясни, че се е облякла в червен тоалет от уважение към традициите на родната си Индия, където на такива събития не се слага черен тоалет.

"Явно Мехер Татна не е получила имейла за кампанията срещу сексуалния тормоз", пише потребител.

@mehertatna did you not get the email about wearing black to demonstrate and support an end to sexual harassment of women. @goldenglobes pic.twitter.com/Y0c39eOwzR — Country First (@DonChaney2) January 8, 2018

Критики отнесоха и няколко звезди, които се появиха в черен цвят. Те бяха обвинени в лицемерие. Една от тях беше Опра Уинфри, чиято реч развълнува много хора. Потребител на Twitter обаче припомня колко топли бяха отношенията й с продуцента Харви Уайнстийн, който стана известен като сексуалният агресор на Холивуд.

