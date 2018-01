Осем души загинаха при пожар в Португалия. Десетки са ранени. От МВнР съобщиха за NOVA, че сред пострадалите няма български граждани.

Пожарът избухнал в заведение в градче, северно от Лисабон, в което над 60 души гледали игра на карти.

Повечето са пострадали при настъпилата паника. Много от тях не успели да достигнат до единствения изход на първия етаж на сградата. Според пожарникарите огънят започнал, след като бойлер се взривил.

В Португалия са изключително чуствителни към инциденти и работата на службите, след като през лятото повече от 100 души загинаха в най-големите госки пожари от години.

At least 8 people died and dozens were injured last night in #VilaNovaDaRaínha #Tondela after a heater exploded and started fire at a local residents association! pic.twitter.com/awao2P6KAJ