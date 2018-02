11-годишно момче е починало в Ню Йорк, след като е спасило живота на свой приятел. Антони Перес паднал в замръзнало езеро в парк в "Куинс", минути след като успял да помогне на свой приятел да се измъкне от водата, съобщават "Washington Post" и ABC News"".

Двете момчета си играели върху замръзналата повърхност на езерото, когато ледът се пропукал и едното от тях паднало във водата.

