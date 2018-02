Двама души загинаха при буря и торнадо в източния американския щат Кентъки, съобщи в Twitter губернаторът на щата Мат Бевин.

Двамата американци са загинали в западната част на Кентъки. В някои райони на Кентъки бурята беше съпроводена с торнадо.

Severe thunderstorms with a history of producing #tornado warned #storms continue to push through parts of #Kentucky and #Tennessee Saturday evening. #KYwx #TNwx pic.twitter.com/Ra1LhNIdN0