Най-малко 13 души загинаха при тежка катастрофа между автобус и камоин в Турция, информира БГНЕС.

#natsec Turkish bus hits truck, bursts into flames; 13 dead - Turkey's state-run news agency says a passenger bus has burst into flames after hitting a truck, killing at least 13 people. https://t.co/mTrZvdTFqC