Снимка на куче "с човешко лице" въодушеви потребителите на социалните мрежи, като хората започнаха да го сравняват с различни знаменитости, пише в. "Дейли мирър", цитиран от dariknews.bg .

Йоги, който е кръстоска между ши тцу и пудел, предизвика фурор в интернет, след като Редит публикува негова снимка. "Изглежда сякаш има човешко лице", гласи текстът към снимката.



И много хора се съгласиха с това. "Той има най-човешките очи, които съм виждал на куче", "Но не е само това. Виж леката му усмивка, която може да принадлежи само на мъж на средна възраст, който е отдал душата си на корпоративния свят", пишат интернет потребители.

Изображението се появи и в Twitter, където хората оприличиха Йоги на знаменитости като Ед Шийран, Никълъс Кейдж, Джейк Джиленхол и Пол Ръд.

В ерата на дигитализацията е много лесно да се обработват снимките, затова от изданието се обърнаха към собственичката на кучето Шантал Дежарден и я попитаха дали е използвала Фотошоп.

"Изобщо не е обработвана. Това са моите кучета", каза 27-годишната жена от Масачузетс.



"Вероятно е заради очите му и начина, по който гледа към обектива", добави тя и призна, че не е забелязвала "човешкото лице" на своя домашен любимец преди.



"Той е много щастлив. Обича да си играе и да се гушка. Забавно е, защото не го бях виждала по този начин преди", разказа собственичката.

Шантал определи Йоги като "добро момче" и отрече той да прилича на Никълъс Кейдж, друг филмов актьор или който и да било мъж.

